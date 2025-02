I Carabinieri della Stazione di Castelleone hanno denunciato tre uomini di 20, 22 e 37 anni, uno dei quali con precedenti di polizia a carico e tutti residenti in un’altra regione, ritenuti responsabile della truffa del “finto carabiniere”, aggravata perché commessa in abitazione e a danno di persona vulnerabile.

Pochi giorni fa, poco prima delle 12.00, una donna di Castelleone aveva richiesto l’intervento di una pattuglia dei Carabinieri perché era stata appena truffata. Aveva spiegato ai militari che sull’utenza fissa di casa era arrivata una telefonata da parte di un presunto carabiniere che le aveva riferito come il figlio fosse rimasto coinvolto in un sinistro stradale e si trovasse quindi in ospedale a Crema. Secondo quanto riferito, l’uomo aveva investito un motociclista ed era necessario un risarcimento danni di alcune migliaia di euro.

La donna era stata trattenuta a lungo al telefono e, poco dopo, aveva suonato il campanello di casa un uomo che si era qualificato come un avvocato, dicendo di essere stato inviato a ritirare il denaro e l’oro necessari per il presunto risarcimento. L’uomo si era fatto consegnare dei gioielli e la somma di alcune centinaia di euro e si era allontanato velocemente.

Dopo avere contattato i parenti, la donna aveva capito che si era trattata di una truffa e aveva chiamato i Carabinieri, denunciando il fatto e fornendo una precisa descrizione dell’uomo che si era presentato a casa sua. I militari della Stazione di Castelleone avevano avviato le indagini e acquisito le immagini degli impianti pubblici e privati di videosorveglianza attraverso le quali erano riusciti a risalire al numero di targa del veicolo usato dai presunti autori del fatto.

L’auto era stata noleggiata alcuni giorni prima e a bordo del veicolo quel giorno erano presenti tre persone, una delle quali era scesa ed era entrata nell’abitazione della vittima. Quello stesso giorno, i Carabinieri di Castelleone e Crema avevano informato tutti i comandi dei Carabinieri delle province limitrofe, segnalando l’auto in uso ai presunti truffatori che, nello stesso pomeriggio, era stata fermata e controllato dai Carabinieri di una pattuglia della provincia di Brescia e a bordo erano stati identificati i tre uomini di 20, 22 e 37 anni. I tre, che non avevano refurtiva, erano stati accompagnati in caserma dove erano stati fotosegnalati.

I tre sono stati denunciati per truffa aggravata; da inizio anno sono state 8 le truffe simili consumate in provincia di Cremona, per due delle quali sono stati individuati i presunti autori.

Per tale motivo, i Carabinieri hanno in corso una campagna di sensibilizzazione con lo svolgimento di incontri con gli anziani del territorio per illustrare le principali tecniche di raggiro messe in atto dai malintenzionati ai danni di soggetti vulnerabili, in particolare coloro che vivono da soli. In tale contesto, il Comando Provinciale di Cremona ha sviluppato anche un progetto di informazione e formazione con incontri pubblici a Cremona rivolti alle classi più anziane della popolazione denominato “Alfabeti digitali”, finalizzato a fornire le nozioni basilari di informatica e di linguaggio digitale con specifico riguardo all’uso dei social network ed alla conoscenza delle offerte di servizi attraverso l’uso di computer e internet.

