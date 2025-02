Una ventina di residenti hanno firmato il “patto di collaborazione” con l’amministrazione comunale per effettuare interventi di manutenzione del verde pubblico nella zona di via Flaminia – via Diritta.

Martedì il sopralluogo da parte della vicesindaco Francesca Romagnoli, insieme ad alcuni rappresentanti del Comitato di quartiere, per definire in quali zone cominciare ad intervenire.

Il servizio di Nicoletta Tosato

