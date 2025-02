Il corso serale di Enogastronomia ed Ospitalità alberghiera dell’I.I.S. “L. Einaudi” si presenterà al pubblico Martedì 25 Febbraio. L’appuntamento è previsto per le ore 18:30, presso la succursale di via Borghetto 10. Interverranno la preside Nicoletta Ferrari, la vicaria Federica Gaboardi, la referente Patrizia Cattani e tutti gli insegnanti: con loro, sarà possibile visitare le cucine didattiche ed avere chiarimenti in merito al piano di studi ed agli sbocchi lavorativi. Gli interessati all’iscrizione avranno inoltre l’opportunità di confrontarsi con alcuni studenti. È previsto un rinfresco conclusivo.

