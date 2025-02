Terminati gli ultimi sopralluoghi da parte di tutti i tecnici coinvolti, il 3 marzo prossimo inizia la cantierizzazione necessaria al successivo avvio della prima fase dei lavori finalizzati alla realizzazione dell’opera idraulica che risolverà il problema degli allagamenti del sottopasso ferroviario di via Bergamo in prossimità dell’incrocio tra via Castelleone, via Bergamo, via Lazzari e via S. Francesco d’Assisi.

“Questa area – dichiara l’assessore alla Mobilità Luca Zanacchi – è soggetta ad allagamenti durante eventi di media e forte intensità, con significativi disagi alla viabilità e alla cittadinanza. Le principali criticità della rete fognaria si manifestano proprio in corrispondenza del sottopasso di via Bergamo durante eventi atmosferici che determinano portate di deflusso che la rete non riesce a smaltire. Analizzate le criticità idrauliche, l’obiettivo è eliminare gli allagamenti nel sottopasso ferroviario, migliorando così la sicurezza e la fruibilità della viabilità, alleggerendo il carico di acque dirette nel sistema fognario”.

“Questo – aggiunge l’assessore – avverrà con la realizzazione di una stazione di sollevamento che interverrà solo quando le portate eccederanno la capacità di smaltimento della rete fognaria esistente. In particolare, è prevista la costruzione sotto la strada (sino all’aiuola spartitraffico) di una vasca con relativo sistema di pompaggio delle acque che, in caso di intensi fenomeni metereologici, andranno a scaricare nel cavo Baraccona in prossimità del ponte sulla via Bergamo, passando attraverso la sponda dell’argine”.

“Ringrazio infine la collega Simona Pasquali che nel precedente mandato ha seguito la fase progettuale e tutti i tecnici che vi hanno lavorato e che sono già impegnati per seguire tutti gli sviluppi di questa importante opera”, conclude l’assessore Zanacchi.

Il Comune di Cremona ha ottenuto un contributo statale per investimenti relativi ad opere pubbliche e messa in sicurezza degli edifici e del territorio tra i quali si colloca anche l’intervento in questione. Con decreto ministeriale del 19 maggio 2023 il finanziamento è stato indicato come finanziabile nell’ambito del PNNR e il 29 aprile 2024 le tipologie di intervento classificate come “medie opere”, tra cui quello riguardante il sottopasso ferroviario di via Bergamo, sono state stralciate dal PNNR pur rimanendo risorsa disponibile per il Comune. Il costo complessivo dell’opera, finanziata interamente con risorse del Ministero dell’Interno, è pari a 1.010.000,00 euro. La progettazione è stata affidata alla costituita RTP (Raggruppamento Temporaneo di professionisti), ing. Bernardo Vanelli (Direttore dei lavori) all’ing. Stefano Allegri, al geometra Roberto Guareschi, all’arch. Alessandro Minotti. Per l’amministrazione comunale il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è l’arch. Clara Rita Milesi, mentre i lavori saranno eseguiti dalla MVS Group s.r.l., ditta che si è aggiudicata l’appalto.

Sono previste tre fasi d’intervento che comporteranno alcune modifiche alla viabilità per consentire l’esecuzione dei lavori in sicurezza. In particolare, durante la prima fase vi sarà il restringimento di via Bergamo, nel tratto compreso tra il sottopasso ferroviario sino all’incrocio con via S. Francesco, con istituzione del senso unico di circolazione dal centro verso la periferia.

Via Bergamo sarà inoltre chiusa alla circolazione nel tratto compreso tra via S. Francesco d’Assisi e via Costantino Lazzari, garantendo il collegamento tra via Bergamo e via S. Francesco d’Assisi per consentire la circolazione veicolare secondo il senso di marcia temporaneamente istituito.

Saranno inoltre temporaneamente chiusi alla circolazione il tratto di percorso ciclabile e pedonale in corrispondenza del sottopasso ferroviario di via Bergamo sino all’incrocio con via S. Francesco d’Assisi, nonché la pista ciclabile tra via S. Francesco d’Assisi e via Costantino Lazzari. In via Castelleone, in corrispondenza dell’incrocio con via Bergamo, sarà in vigore il senso senso unico di marcia per i veicoli che provengono dalla periferia.

Queste modifiche alla viabilità comportante le seguenti deviazioni del traffico:

• nelle immediate vicinanze dell’area del cantiere obbligo di svolta a destra in via Castelleone per i veicoli in transito lungo via Bergamo diretti verso il centro;

• all’altezza con via Alfredo e Antonio Di Dio Emma obbligo di svolta a sinistra per i veicoli che transitano in via Castelloene e che provengono dalla periferia;

• in via Castelleone, nel tratto compreso tra via Alfredo e Antonio Di Dio Emma e via Bergamo sarà garantito il doppio senso di circolazione per il solo accesso alle proprietà laterali;

• obbligo di svolta a sinistra, per il solo accesso alle proprietà laterali, per i veicoli in transito in via Fratelli Cairoli, provenienti da via S. Ambrogio e diretti in via Castelleone;

• i veicoli in transito in via Costantino Lazzari, giunti all’altezza di via Bergamo, potranno proseguire diritto verso via Castelleone e svoltare a destra, in via Bergamo, con direzione periferia.

Verrà posizionata apposita segnaletica nelle zone che precedono l’area del cantiere per indicare i percorsi alternativi di accesso a piazza Risorgimento, lato nord, e in via Bergamo nel tratto compreso tra il sottopasso ferroviario e via S. Francesco d’Assisi.

Terminata la prima fase dei lavori, che si protrarrà per circa due mesi, si passerà alle due fasi successive: il cantiere verrà spostato sul tratto di via Bergamo parallelo al marciapiede e alla pista ciclabile.

© Riproduzione riservata