Torna per la 20esima edizione Il Bontà, salone delle eccellenze enogastronomiche del Made in Italy. Per tre giorni, dal 22 al 24 febbraio, i visitatori potranno immergersi in un viaggio multisensoriale tra sapori, profumi e tradizioni gastronomiche provenienti da ogni angolo del Paese. Con oltre 150 espositori, l’evento sarà una vetrina unica per prodotti di alta qualità e momenti di degustazione. Tra le novità 2025 l’area Gusto DiVino con offerta vinicola da tutta Italia, area Birra con una selezione di birre artigianali e area Mixology con cocktail e distillati.

L’evento prenderà il via sabato 22 febbraio alle 11:00 con l’Aperitivo Vescovatino, un momento di pura golosità dedicato ai sapori tipici della tradizione cremonese. I partecipanti potranno assaporare la celebre chìssòla de Vèscuàat, un dolce ricco di burro, insieme a èl Manèch, storico aperitivo locale prodotto dal 1954. Il tutto sarà accompagnato da Provolone e Salame di Vescovato, per un’esperienza di gusto autentica.

Nell’area eventi spazio a grandi vini italiani con tre imperdibili degustazioni, la Cantina Mandrolisai accompagnerà i partecipanti in un viaggio tra le eccellenze sarde con il Ventuno Isola dei Nuraghi IGT, dal carattere intenso e avvolgente, il Centro Mandrolisai DOC, espressione autentica del territorio, e il Krabone Mandrolisai DOC, un rosso complesso e strutturato.

La degustazione Montefalco proporrà quattro grandi vini umbri, tra cui il celebre Montefalco Sagrantino DOCG, rosso corposo e tannico, e la sua variante passita dal carattere dolce e avvolgente. Presenti anche due versioni del Montefalco Trebbiano Spoletino, bianco raffinato sia nella sua versione tradizionale che passita.

L’azienda Bragagnolo sorprenderà il pubblico con una selezione di vini passiti misteriosi, svelati solo al momento della degustazione, “Quattro passiti, quale sarà? Chi lo sa!”.

Non solo vino, gli amanti dei distillati potranno partecipare all’appuntamento “Distillati e spiriti leggendari”, dove saranno protagonisti la Vodka La Dama Bianca, aromatizzata al lime e zenzero, il TestaCoda Gin e uno Scotch Whisky Highland Single Malt, invecchiato 12 anni.

Alle 18:30 spazio agli amanti della mixology con “Happy Spritz & Cocktail”, un aperitivo a base di drink selezionati e “Aperibirra”, dove gli appassionati di birra potranno degustare un’ampia selezione artigianale proposte da birrifici rinomati, il tutto accompagnato dalle sfiziosità firmate Ca’ dell’Ora e Danieli il Forno delle Puglie.

Domenica 23 febbraio si aprirà con l’interessante talk “Turismo Gastronomico: trend e scenari” a cura della professoressa Roberta Garibaldi, seguito da una degustazione speciale organizzata dalla Strada del Gusto Cremonese e dalla Strada dei Vini e dei Sapori di Lombardia.

Tre nuovi appuntamenti dedicati al vino arricchiranno la giornata, “Le sfumature del pinot nero” con l’azienda Il Poggiolo dove presenterà tre tipi diversi di questo vitigno d’eccellenza, Pinot Nero Rosé IGT, Pinot Nero dell’Oltrepò Pavese DOC e Pinot Nero Brut “Blanc de Noir” Millesimato. “Vini del Friuli” con Cantarutti Alfieri, che porterà in degustazione la fresca ed elegante Ribolla Gialla Friuli Colli Orientali e il complesso Canto Friuli Colli Orientali. “Dal filo al filare”, con tre vini dal carattere unico, Vespaiolo Spumante Brut, Bojo Fosco e Botacin.

Imperdibile anche l’originale degustazione “La strana coppia: birra e salame”, curata da Taccolini Wine & Beer e Birrificio Via Priulia, che esplorerà insoliti e sorprendenti abbinamenti tra birre artigianali e salumi italiani.

Ogni giorno, l’Area Gusto Divino offrirà degustazioni illimitate di vini pregiati, mentre l’Area Il Grande Fiume celebrerà le tradizioni enogastronomiche delle terre attraversate dal Po, con racconti, assaggi e approfondimenti culturali sui sapori unici di questi territori.

Un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti del buon cibo e del buon bere, pronti a scoprire e celebrare il meglio dell’enogastronomia italiana.

L’appuntamento è organizzato da CremonaFiere e SGP Grandi Eventi in collaborazione con Vale20.

Biglietti disponibili on line ad un prezzo scontato fino al 31 Gennaio. Info: Sabato 22 febbraio dalle 10:00 alle 20:00; Domenica 23 febbraio dalle 10:00 alle 20:00; Lunedì 24 febbraio dalle 10:00 alle 18:00.

