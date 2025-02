Ambasciatore Jeremić “Per Serbia e Italia spazi per crescere insieme”

ROMA (ITALPRESS) – “Le relazioni tra Italia e Serbia sono di lunga data: l’anno scorso abbiamo celebrato 145 anni di rapporti diplomatici e 15 anni di partenariato strategico, la nostra cooperazione è sviluppata in tanti settori. Il mio lavoro è cercare e trovare l’opportunità per crescere insieme, nell’ambito istituzionale, economico, ma anche culturale”. Lo ha detto l’ambasciatrice della Serbia in Italia, Mirjana Jeremic, in un’intervista a Claudio Brachino per il format televisivo Diplomacy Magazine dell’agenzia Italpress.

abr/mrv

© Riproduzione riservata