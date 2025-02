“L’arte dei Papi” a Roma per il Giubileo

ROMA (ITALPRESS) – Una mostra immaginata come esperienza dell’anima. È “L’arte dei Papi. Da Perugino a Barocci”, ideata dal Centro Europeo per il Turismo e la Cultura, organizzata in collaborazione con Castel Sant’Angelo e con il patrocinio del Dicastero per l’Evangelizzazione Giubileo 2025. L’esposizione sarà aperta a Castel Sant’Angelo dal 6 marzo al 31 agosto, è curata da Arnaldo Colasanti in collaborazione con Annamaria Bava. Hanno collaborato numerosi musei e istituti nazionali del Ministero della Cultura.

sat/gsl