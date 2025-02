“160 anni di storie nella Storia del Liceo Ginnasio Statale Daniele Manin”: prendono il via a Cremona le celebrazioni per 160° anniversario della scuola, data che ne ricorda l’intitolazione al patriota veneziano nel 1865.

La cerimonia inaugurale si è svolta in Aula Magna alla presenza delle autorità civili, militari e religiose della città, oltre che a numerosi ospiti quali ex docenti ed ex presidi nonché esponenti del mondo culturale.

Gli studenti hanno seguito l’evento in videocollegamento dalle aule, a loro il Prefetto Giannelli ha rivolto un pensiero di fiducia verso il futuro. Il valore del Liceo Manin nel tessuto sociale del territorio è stato messo in luce anche dall’Assessore Bona, che per 16 anni ha insegnato qui storia dell’arte.

La professoressa Patria, da sempre legata all’istituto e recentemente insignita della cittadinanza benemerita, ha sottolineato il ruolo della formazione sia accademica sia umana. Numerose le iniziative collaterali, come ha ricordato la dirigente scolastica Nolli, citando i progetti che il Liceo promuove o cui aderisce per la legalità, contro la violenza sulle donne, verso la salute lo sport e naturalmente la cultura fra musica e teatro.

La Notte Bianca è il momento clou in cui il Manin apre le porte al pubblico, quest’anno poi sono in cartellone diversi appuntamenti da febbraio a giugno nel quadro delle celebrazioni per il 160° anniversario, seguendo il motto “Per Aspera ad Astra”. Infine un auspicio: la creazione di un caffè letterario nella scuola.

Il servizio di Federica Priori

© Riproduzione riservata