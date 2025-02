Mediterraneo, Fontana “Volano per lo sviluppo socio-economico”

ROMA (ITALPRESS) – “Crocevia di millenari scambi culturali ed economici, il Mare Nostrum è un ponte tra l’Europa, l’Africa e l’Asia. È un formidabile volano per lo sviluppo socio-economico degli Stati che vi si affacciano. Dobbiamo lavorare uniti – ha sottolineato – per stringere questi legami e definire meglio un’identità mediterranea che sia sinonimo di dialogo e di mutuaì comprensione” Così il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, in occasione della 19^ sessione plenaria dell’assemblea parlamentare del Mediterraneo.

(Fonte vide: Camera dei deputati)

