Rimodulazione delle tariffe per l’utilizzo dei parcheggi in centro storico e ritorno alla gratuità nelle due ore centrali della giornata, la cosiddetta “pausa pranzo”, dalle 13 alle 15. E’ su questo che stanno lavorando amministrazione comunale e Aem nel quadro delle azioni per riqualificare la viabilità e specificatamente per combattere e disincentivare il parcheggio selvaggio nelle vie del centro, incentivando l’utilizzo degli appositi stalli a raso anche per commissioni brevi nel centro cittadino. Accanto a questa scelta strategica si sta lavorando per aggiornare le tecnologie che garantiranno un maggiore controllo dei permessi e delle autorizzazioni nonché dei pagamenti degli utilizzi degli stalli.

LE NOVITA’

Nella ZONA 1 (alta rotazione) e nella ZONA 2 , la tariffa passerà da 1,70 €/ora a 1,40 €/ora solo per la prima ora di sosta (resta 1,70 euro/ora per le ore successive) con l’allargamento della sosta gratuita in pausa pranzo, che passa da una sola ora a due. La sosta gratuita in pausa pranzo diventerà di due ore dalle 13:00 alle 15:00. Queste nuove tariffe entreranno in vigore non appena saranno espletate tutte le operazioni amministrative e tecniche da parte degli uffici incaricati.

ZONA 1 (alta rotazione) e ZONA 2, ore 8,30-13,00 / 15,00-19,00 con pausa gratuita dalle 13:00 alle 15:00

lunedì-sabato, escluso festivi 1,70 €/h con 1,40 € per la prima ora e la conferma della tariffa minima a 0,70 €.

ZONA 3 – 8,30-13,00 / 15,00-19,00 con pausa gratuita dalle 13:00 alle 15:00

lunedì-sabato, escluso festivi 1,00 €/h 0,50 € tariffa minima

ZONA 6 (ex Tramvie) – 0,00-05,00 incluso festivi 1,50 € 1,50 €/notte

Viene quindi confermata la tariffa di 1 €/ora per gli stalli attorno alle aree centrali della città (ZONA 3) con alcune importanti modifiche sugli stalli più centrali.

Parallelamente l’Ufficio Viabilità, nei giorni scorsi, ha avviato l’aggiornamento del PUMS (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile) e la rilevazione del traffico su alcune vie della città funzionale alla redazione del PUT (Piano Urbano del Traffico).

Queste strategie affiancano il percorso di riscrittura della nuova ordinanza per le ZTL e le Zone Pedonali (ZP) che quando entrerà in vigore porterà una significativa riduzione dei mezzi autorizzati al transito del centro cittadino garantendo una sempre maggiore sicurezza alla cittadinanza.

Nel link il collegamento al sito di AEM S.p.a relativo alla sosta gestita dalla partecipata https://aemcremona.it/servizi/sosta-e-parcheggi/

“Con AEM Cremona S.p.A. stiamo lavorando per regolamentare il traffico veicolare con particolare attenzione alle zone più sensibili del centro storico, delle ZTL e e delle Zone Pedonali. La rimodulazione delle tariffe va nella direzione di agevolare una maggiore turnazione degli stalli, ma soprattutto per disincentivare la sosta selvaggia che crea notevoli disagi alla cittadinanza. Mentre veniamo incontro ai cremonesi che necessitano di parcheggiare negli appositi stalli, sono partite le attività di aggiornamento del PUMS (Piano Urbano della Mobilità) e la misurazione dei flussi di traffico sulle vie della città propedeutiche allo sviluppo del PUT (Piano Urbano del Traffico). Un sincero ringraziamento ad AEM S.p.a. per il lavoro svolto”, dichiara l’assessore alla Mobilità Luca Zanacchi.

