Smart home, il mercato italiano vale 900 milioni

ROMA (ITALPRESS) – Nonostante la fine di bonus e incentivi energetici, nel 2024 il mercato della Smart Home torna a crescere in doppia cifra e raggiunge in Italia quota 900 milioni di euro, +11% rispetto al 2023. A trainare il mercato soluzioni per la sicurezza, come videocamere, sensori per porte-finestre e serrature connesse, che rappresentano il 28% del valore. Seguono elettrodomestici smart, dispositivi per il risparmio energetico come caldaie, termostati, valvole termostatiche e condizionatori connessi, e smart speaker. Sono alcuni risultati della ricerca sulla Smart Home dell’Osservatorio Internet of Things della School of Management del Politecnico di Milano. Il 2024 ha portato novità importanti sul fronte della domanda di soluzioni smart per la casa, con un aumento della consapevolezza e della maturità dei consumatori: oggi 6 italiani su 10 possiedono già degli oggetti smart in casa, anche se solo 4 su 10 li hanno connessi alla rete internet. E’ alta anche la propensione all’acquisto di nuovi dispositivi in futuro: uno su tre si dice interessato.

