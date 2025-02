A gennaio accelera l’inflazione

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione: Accelera l’inflazione. A gennaio 2025 l’indice nazionale dei prezzi al consumo aumenta dello 0,6% rispetto a dicembre 2024 e dell’1,5% rispetto a un anno prima. Un mese fa il dato annuale era +1,3%. Lo rende noto l’Istat, che ha confermato le sue stime preliminari. L’accelerazione su base annua è prevalentemente dovuta all’aumento dei prezzi dei Beni energetici regolamentati, ma anche all’attenuarsi della flessione di quelli non regolamentati. Lieve accelerazione per i prezzi dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona. Questi effetti sono stati solo in parte compensati dalla decelerazione dei prezzi dei Servizi relativi ai trasporti. A gennaio l'”inflazione di fondo”, al netto degli energetici e degli alimentari freschi, resta stabile all’1,8%, mentre quella al netto dei soli beni energetici sale lievemente. L’inflazione acquisita per il 2025 è pari a +0,9%. L’indice armonizzato dei prezzi al consumo diminuisce dello 0,8% su base mensile, per effetto dell’avvio dei saldi invernali di abbigliamento e aumenta dell’1,7% su base annua.

