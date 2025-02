Bocchi “Design italiano in forte crescita negli Stati Uniti”

HOUSTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Il nuovo record di vendite italiane in USA ci conforta nella strada intrapresa post covid dalle nostre aziende che sono innovatrici, sostenibili e attente a usare il design per migliorare ogni aspetto della vita quotidiana, portando benessere e qualità”. Così Carlo Angelo Bocchi, Italian Trade Commissioner a Miami, in occasione della tappa di Houston del Salone del Mobile.Milano.

f11/sat/gtr