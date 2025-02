Chirurgia del carcinoma ovarico, Colombo “Certificazioni Esco utili”

ROMA (ITALPRESS) – “La certificazione Esco ha predisposto una serie di indicatori per la chirurgia del carcinoma ovarico e una conseguente classificazione dei centri ospedalieri. Il sistema di valutazione si basa su un punteggio oggettivo che tiene in considerazione le capacità chirurgiche, ma anche la sperimentazione clinica, le pubblicazioni scientifiche e altri indicatori che garantiscono sulle competenze e la preparazione di un centro, affinché il paziente sappia che può avere tutto ciò di cui ha bisogno”. Lo ha detto Nicoletta Colombo, Direttrice di Ginecologia oncologica presso l’Istituto europeo di oncologia, intervenuta al The Watcher Talk Salute, il format in onda su Urania Tv, dedicato al tema del carcinoma ovarico.

