Azioni concrete per garantire il passaggio meno traumatico possibile dalla vecchia alla nuova cooperativa per il servizio di assistenza scolastica ai ragazzi disabili, ma nessuna menzione alla possibilità di far partire il contratto con ProgettoA dal prossimo settembre, quindi con il nuovo anno scolastico.

Questa in sostanza è la sintesi della risposta che a stretto giro di posta la dirigente dei servizi sociali del Comune di Cremona Eugenia Grossi ha inviato al Garante per i diritti dei disabili – autorità nazionale presiduta dall’avvocato Maurizio Borgo, che nei giorni scorsi ha ricevuto diverse segnalazioni da parte di famiglie cremonesi preoccupate per la probabile perdita dell’educatore di riferimento dal 5 marzo prossimo.

Nella risposta inviata al Garante, la dirigente spiega che “in merito alla richiesta di valutare un differimento dell’esecuzione del contratto con il nuovo aggiudicatario, comprendendo le motivazioni alla base di tale proposta e dovendo considerare le implicazioni giuridiche e amministrative che ne deriverebbero, il Comune di Cremona si impegna a rafforzare le verifiche con il nuovo gestore al fine di perseguire ogni possibile misura atta a ridurre gli effetti della transizione, ivi incluse forme di affiancamento tra operatori uscenti e subentranti, come suggerito nella Sua nota.

A tal fine, l’Amministrazione comunale coglie con favore lo stimolo ad intensificare la promozione di tavoli di confronto con le famiglie, i rappresentanti del nuovo gestore e gli operatori del settore, in modo da individuare le migliori soluzioni per limitare il rischio di interruzioni nel servizio e garantire la piena inclusione degli studenti con disabilità nel loro percorso educativo”.

La proposta di coinvolgere il Garante per i Diritti dei disabili era giunta al Comune attraverso un ordine del giorno presentato dalla consigliera di minoranza Maria Vittoria Ceraso, particolarmente attenta alle problematiche sollevate dalle famiglie da un paio di settimane.

