Appuntamento pomeridiano per la Cremonese in occasione della 27esima giornata di campionato: sabato 22 febbraio i grigiorossi ospiteranno allo Zini il Cesena, attuale ottava forza del campionato con 34 punti totali. Nelle ultime cinque gare giocate i romagnoli hanno raccolto due vittorie, due pareggi e una sola sconfitta.

I PRECEDENTI

L’equilibrio regna sovrano nei precedenti tra la Cremo e i bianconeri: in totale sono 13 i successi per parte, seguiti da 7 pareggi. Il bilancio è fresco di aggiornamento a favore dei grigiorossi, che durante il Boxing Day del 2024 riuscirono ad espugnare l’Orogel Stadium per 1-0 grazie alla prima rete in grigiorosso di Jari Vandeputte. L’ultimo precedente all’ombra del Torrazzo risale invece al 2017 quando, sempre a dicembre inoltrato, una rete di Paulinho regalò i tre punti alla formazione allora allenata da Attilio Tesser.

UNA FORMAZIONE LETALE

Dopo essere stata per lunghi tratti la neopromossa col rendimento migliore dell’intero campionato, la formazione romagnola ha avuto un periodo di flessione che però non le ha impedito di restare in piena corsa playoff. Gli uomini di Mignani non sono particolarmente prolifici in termini di occasioni create, ma le sanno sfruttare alla grande: solo il Sassuolo, infatti, ha una percentuale di precisione al tiro superiore. Tra le armi migliori del Cesena ci sono anche le palle inattive, come dimostrano le 16 reti segnate in queste prime 26 giornate di campionato.

GIOCATORI CHIAVE

Le chiavi della porta sono affidate al figlio d’arte Klinsmann, capace di conquistare il posto a suon di ottime prestazioni. Davanti a lui capitan Prestia è affiancato da Mangraviti e Ciofi, mentre sulle fasce del 3-4-1-2 bianconero agiscono Adamo e Bastoni. Il cervello del centrocampo è un esperto della categoria come Calò, con Saric pronto ad affiancarlo dopo essere giunto in rosa come rinforzo del mercato invernale. Dietro alla coppia d’attacco composta da Shpendi (10 gol sin qui alla prima stagione in Serie B) e La Gumina (decisivo nella sfida con il Pisa dello scorso weekend) agisce il 2004 Berti, uno dei talenti coltivati nel settore giovanile cesenate.

CURIOSITÀ

La Cremonese ha vinto 10 delle 21 sfide contro il Cesena in Serie B (4N, 7P), incluse due delle tre più recenti nella competizione (1P); in generale, la squadra romagnola potrebbe diventare solo la quarta avversaria contro cui i grigiorossi vanterebbero più di 10 vittorie in serie cadetta dopo Cosenza (12), Brescia e Parma (entrambe 11).

Dopo il successo per 1-0 nel match d’andata, la Cremonese potrebbe vincere entrambi gli incontri stagionali contro il Cesena in Serie B solo per la seconda volta dopo esserci riuscita nel 1985-1986 (3-2 all’andata, 0-1 al ritorno), in quel caso sotto la guida tecnica di Emiliano Mondonico.

(3-2 all’andata, 0-1 al ritorno), in quel caso sotto la guida tecnica di Emiliano Mondonico. La Cremonese ha perso solo una delle ultime 10 gare di Serie B (4V, 5N) realizzando 15 reti e subendone solo otto ; in generale, in questo parziale, nessuna formazione ha incassato meno sconfitte dei grigiorossi (una anche Catanzaro e Spezia) e solo il Sassuolo (10) ha avuto una differenza reti migliore della squadra lombarda (sette) nella competizione.

; in generale, in questo parziale, nessuna formazione ha incassato meno sconfitte dei grigiorossi (una anche Catanzaro e Spezia) e solo il Sassuolo (10) ha avuto una differenza reti migliore della squadra lombarda (sette) nella competizione. Il Cesena ha raccolto nove punti nelle ultime sei sfide di Serie B (2V, 3N, 1P) dopo che ne aveva conquistati soltanto tre in altrettanti precedenti incontri nella competizione (1V, 5P) . In particolare dopo il pareggio per 1-1 contro il Pisa, la squadra bianconera potrebbe impattare due match di fila nel torneo cadetto per la prima volta da settembre scorso (contro Modena e Palermo in quel caso).

. In particolare dopo il pareggio per 1-1 contro il Pisa, la squadra bianconera potrebbe impattare due match di fila nel torneo cadetto per la prima volta da settembre scorso (contro Modena e Palermo in quel caso). Solo il Catanzaro (13) conta più gol a seguito di un cross rispetto alla Cremonese (11 come il Bari) in questa Serie B ; dall’altra parte, al contrario, il Cesena ha incassato 10 gol dopo un traversone, meno solo di Brescia (13) e Südtirol (12) nel torneo in corso.

; dall’altra parte, al contrario, il Cesena ha incassato 10 gol dopo un traversone, meno solo di Brescia (13) e Südtirol (12) nel torneo in corso. A partire dalla scorsa stagione (dal 2023-2024), Jari Vandeputte è il centrocampista che è stato coinvolto in più gol in Serie B: 34 , frutto di 12 reti (inclusa quella decisiva nel successo per 1-0 nel match d’andata di questo torneo contro il Cesena) e 22 assist – almeno cinque partecipazioni attive in più rispetto a qualsiasi altro pari ruolo nel periodo (inclusa post-season).

, frutto di 12 reti (inclusa quella decisiva nel successo per 1-0 nel match d’andata di questo torneo contro il Cesena) e 22 assist – almeno cinque partecipazioni attive in più rispetto a qualsiasi altro pari ruolo nel periodo (inclusa post-season). Dopo aver realizzato 10 gol nelle prime 14 presenze in questo torneo, Cristian Shpendi non ha trovato la via della rete nelle successive otto gare in serie cadetta. In particolare, nelle ultime 11 giornate di campionato, solo Luigi Cherubini (569) ha disputato più minuti dell’attaccante del Cesena (536) tra gli attaccanti a secco di reti in questo parziale nella competizione.

© Riproduzione riservata