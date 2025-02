Grande Panda, 80 eventi in tutta Italia

ROMA (ITALPRESS) – Nelle concessionarie italiane va in scena “la prima“ di Grande Panda, il tour per far conoscere in anteprima il modello che segna il ritorno di Fiat nel segmento B prima del lancio ufficiale nella seconda metà di marzo. In programma oltre 80 eventi, con tappe di 2-3 giorni presso una serie di concessionarie selezionate e allestite con i colori del nuovo modello. La Grande Panda sarà esposta nella sua versione top di gamma, in allestimento “La Prima” che offre un equilibrio tra comfort e design, con cerchi in lega da 17 pollici, vetri oscurati e uno stile che si distingue dentro e fuori. Design e innovazione si sposano grazie ai sensori di parcheggio anteriori, alla telecamera posteriore e al “Bambox Bamboo Fiber Tex”, il tessuto eco-sostenibile realizzato con fibre di bambù che arricchisce l’abitacolo mettendo insieme sostenibilità e gusto estetico. Grande Panda è disponibile nella versione ibrida con un motore turbo da milledue e 100 cavalli di potenza, una batteria agli ioni di litio da 48 volt e cambio automatico eDCT “easy drive” e nella versione elettrica con batteria da 44 kWh, autonomia combinata di 320 km e motore elettrico da 83 kW. L’offerta di lancio parte dai 16.900 euro per la versione ibrida con cambio automatico “easy drive” per arrivare ai 22.950 euro della versione elettrica, in caso di rottamazione e finanziamento Stellantis Financial Services.

