Nell’aula magna dell’ospedale di Cremona, il direttore generale dell’ Asst Ezio Belleri ha chiamato a raccolta tutte le varie direzioni mediche di dipartimento (ma non solo) per presentare loro il progetto del nuovo ospedale di Cremona.

Dunque, dopo la presentazione ai vertici politici cittadini, si compie un altro passo in avanti della condivisione del progetto con tutti gli attori coinvolti sono infatti propri medici così come gli infermieri e i sanitari a dover capire al meglio tutte le potenzialità di quello che sarà il nuovo ospedale di Cremona. La bellezza non soltanto estetica diventa anche la massima espressione della funzionalità per chi deve compiere il proprio lavoro all’interno di quelle nuove mura.

L’incontro di venerdì pomeriggio dà il via a una serie di appuntamenti che si terranno sempre con i dipendenti ospedalieri. “Vorrei che tutti i dipendenti sapessero e conoscessero il progetto per capire anche come questo migliorerà il lavoro di tutti” ha detto Belleri che ha parlato con la platea anche con il direttore amministrativo dell’Asst Gianluca Leggio e il direttore Sanitario Francesco Reitano. Sono previsti anche corsi di aggiornamento per sanitari, infermieri e non solo per capire al meglio la nuova metodologia di presa in carico del paziente. fb

