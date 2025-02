A margine dell’Ufficio di presidenza sul futuro nuovo ospedale, c’è soddisfazione da parte di Luciano Pizzetti, presidente del Consiglio Comunale. “L’impegno di Regione Lombardia per la realizzazione del nuovo ospedale è confermato”, afferma. “Ringrazio tutti coloro che si sono impegnati, con determinazione e competenza, per il raggiungimento di questo obiettivo.

E’ motivo di grande soddisfazione per i cremonesi, dal momento che questo consentirà una migliore attività, sia in tema di assistenza sanitaria che per l’accompagnamento delle persone.

Non è più il tempo del se, ma è giunto quello del come.

Una struttura moderna, più funzionale e performante, di servizio alla medicina territoriale, con una maggiore e una migliore possibilità di cura anche con la qualificazione di DEA di secondo livello.

Oggi ho voluto coinvolgere l’intera rappresentanza democratica istituzionale cittadina affinché la conoscenza sia ampia.

Da oggi parte un processo partecipativo di ampio respiro che coinvolgerà cittadini, associazioni, operatori per conoscere e fare in modo che il nuovo ospedale corrisponda alle esigenze dei cittadini del territorio”.

“Il nuovo ospedale rappresenta una grande opportunità per il nostro territorio, non solo per il potenziamento dei servizi sanitari, ma anche per rivendicare già in questa fase il riconoscimento del DEA di secondo livello”, afferma il sindaco Andrea Virgilio. “Inoltre, sarà un elemento strategico per lo sviluppo complessivo del sistema locale, con un’attenzione particolare all’integrazione socio-sanitaria.

Il percorso dei workshop e quello tecnico stanno avanzando in modo concreto e strutturato. Ora entriamo nella fase decisiva, in cui è fondamentale fare sistema: non solo per le procedure tecniche, ma anche per il progetto complessivo e la gestione del cantiere.

Trasparenza e informazione restano prioritarie, soprattutto per chiarire l’organizzazione dei servizi sanitari nel nuovo ospedale. Per questo, dopo l’incontro con i consiglieri comunali, convocherò nelle prossime settimane l’assemblea dei sindaci, così da condividere il percorso in una dimensione territoriale più ampia.

In questo contesto – conclude Virgilio è importante sottolineare la disponibilità di ASST al confronto e alla condivisione, aspetti fondamentali per costruire insieme un progetto all’altezza delle esigenze del territorio”.

