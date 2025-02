Due ragazze di 19 anni e un uomo di 54 sono rimasti coinvolti in uno scontro tra auto questa sera poco prima delle 20 alle porte di Soresina, lungo la sp 89. L’impatto è stato molto violento tanto che oltre a due ambulanze e all’automedica del 118 è stato allertato anche l’elisoccorso da Brescia. Nessuno degli infortunati è in pericolo di vita.

Sul posto anche una squadra dei Vigili del Fuoco di Crema, rientrata dopo circa mezz’ora.

La dinamica dell’incidente è al vaglio dei carabineri di Soresina. Le due ragazze, residenti nel cremasco, erano a bordo di una Volkswagen Polo proveniente da via Guida. Dai primi accertamenti, dopo essersi immesse in via Cremona, si sono scontrate con la Seat condotta dal 54enne proveniente dal senso opposto. L’impatto è stato frontale, le due 19enni sono state trasportate all’ospedale di Cremona, l’uomo invece è stato condotto in eliambulanza all’ospedale di Brescia. Tutti i feriti sono in codice giallo. gb

