Egregio direttore,

ogni giorno una nuova scoperta e non sempre positiva. Ieri il presidente del consiglio, Luciano Pizzetti, secondo quanto riportato dagli organi di stampa, ha introdotto l’argomento all’ordine del giorno, il nuovo ospedale, pronunciando la seguente frase: “la decisione è assunta, quindi non c’è più spazio di discussione per i se, ma per i come. Non siamo più al momento dell’inizio, siamo già oltre”.

Ma chi è lui per decidere come un dibattito si deve svolgere?

Se così stanno le cose, anziché riunire l’ufficio di presidenza poteva mandare un video a tutti i capigruppo, stile Istituto Luce, così si risparmiavano i soldi della seduta, il tempo del dott. Belleri e di tutte le persone presenti.

Non siamo già oltre, siamo allo spreco di ingenti risorse per rincorrere un sogno avveniristico che neppure sappiamo se e come sarà concretamente gestito, se ci saranno le persone e le energie per farlo funzionare e per mantenerlo come si deve.

Sulla testa dei cittadini, che non sono stati preventivamente consultati, stessa cosa dicasi per i sindaci, ad eccezione di quello del Comune di Cremona, è stata assunta la decisione di impegnare oltre 250 milioni in un’opera che non è indispensabile per la cura della salute, al di là delle roboanti dichiarazioni e delle accattivanti immagini.

Leggendo le diverse dichiarazioni sembra che il nostro Ospedale sia completamente inadeguato per poter essere ristrutturato e accogliere tutte le novità tecniche, tecnologiche, sanitarie, ecc., ma nessuno finora lo ha mai concretamente dimostrato con dati e documenti, ad eccezione di quanto contenuto, in maniera riassuntiva, nella relazione tecnica allegata allo studio di fattibilità.

Un ospedale funziona se ci sono medici, infermieri, dirigenti, personale tecnico ed amministrativo preparato, motivato, in quantità sufficiente e debitamente retribuito.

Funziona se chi vi è preposto anziché lasciare nel cassetto ingenti risorse, stanziate per la manutenzione, per le dotazioni antincendio e per i lavori di adeguamento le usa e non attende che sia la Corte dei Conti a tirargli le orecchie perché lo faccia.

E’ anche in questo modo che si arriva alla “obsolescenza” dei nostri ospedali, se chi ha il potere di spesa e le risorse non le adopera in tempo utile.

A proposito di tempo utile, il progetto di fattibilità tecnico-economica, che è in fase di valutazione da parte della Regione Lombardia, come da bando di gara doveva vedere la luce entro 120 giorni dalla proclamazione del vincitore (v.pag. 35, punto 22.3).

Il vincitore è stato proclamato il primo dicembre 2023, siamo a febbraio 2025.

Cogliamo l’occasione per ringraziare di tanta magnanimità Luciano Pizzetti che non solo stabilisce cosa le persone devono dire, ma è convinto di aver compiuto un gesto di grande democrazia nell’aver convocato, senza aprirlo al pubblico, l’ ufficio di presidenza, speriamo che oltre a sindacati, terzo settore, volontariato, associazioni di categoria, club, ecc., venga indetto anche il consiglio comunale.

Quello sì aperto al pubblico, al quale i cittadini potranno finalmente partecipare e apprendere una volta tanto le informazioni dai diretti interessati e non solo dagli organi di stampa.

© Riproduzione riservata