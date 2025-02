Al termine della sfida tra Cremonese e Cesena, valida per la 27ª giornata di Serie BKT 2024-25, il difensore grigiorosso Paulo Azzi è intervenuto in conferenza dalla sala stampa dello “Zini”. Ecco le sue dichiarazioni.

Una partita nata in maniera sfortunata, con la Cremo che ha trovato il pari e avuto tante occasioni. Poi però è arrivata la sconfitta…

“C’è grande rammarico, spiace perdere questi punti in casa. Ma ci teniamo la prestazione, l’idea di gioco e lo spirito della squadra. I risultati arriveranno”.

La Cremo è una squadra che crea tantissimo, mentre spesso gli avversari segnano alla prima occasione. Cosa non funziona a tuo parere?

“Questa è una domanda che ci facciamo anche noi. C’è un dispiacere incredibile perché produciamo e creiamo tanto. Ma non guardiamo agli episodi negativi: concentriamoci su quello che possiamo fare noi, questa è la strada da seguire. Ognuno deve cercare di essere il più concreto possibile: così possiamo portare la partita dalla nostra parte e superare i momenti negativi”.

Sei a Cremona ormai da qualche settimana. Come stai a livello fisico?

“La condizione si ritrova con gli allenamenti e i minuti, io sto cercando di farlo nel minor tempo possibile. Mi metto a disposizione per essere al 100% quanto prima, sperando di poter creare il più possibile per la squadra. Il gol di oggi può darmi ancora più fiducia, anche se purtroppo non è servito a portare a casa punti”.

Cosa significa per voi questa sconfitta? La distanza dallo Spezia rischia di aumentare…

“Ho vissuto il playoff e dico che non c’è nulla di scontato, conta il modo in cui ci arrivi e la mentalità con cui lo fai. Chiaramente la posizione può incidere, ma serve arrivarci bene come squadra. La sconfitta di oggi non fa bene, ma dobbiamo ripartire subito: l’unica strada è quella, io sono positivo, credo in questa squadra e dobbiamo avere l’entusiasmo di essere più concreti in ciò che facciamo. Sono sicuro che potremo dare la svolta perché siamo un bel gruppo che lavora bene”.

Ci racconti l’emozione del tuo primo gol in grigiorosso?

“Sono felice, ne avevo anche parlato con Castagnetti perché so che ha la qualità per fare lanci così belli. Spero di farne altri che possano portare punti”.

La tua esultanza ha un significato speciale…

“Si, ho fatto quel gesto per Emanuele che è un grande amico e tifoso sia mio che di altri calciatori. Dedico a lui il gol”.

In cosa sta mancando la Cremo?

“Ci stiamo confrontando tra di noi e con il mister per migliorare, io credo tanto in questa squadra e in questo percorso. Dobbiamo limare questi aspetti per arrivare pronti ai playoff, concentriamoci sulle cose positive che stiamo facendo e miglioriamo”

I risultati come questo pesano sul lavoro della settimana?

“Oggi c’è dispiacere perché la partita era indirizzata bene, peccato anche per il gol annullato ad Antov di pochi centimetri… Ma in settimana la squadra lavora bene, dobbiamo continuare su questa strada e portare dalla nostra parte gli episodi”.

Come arrivate alla trasferta di Carrara?

“Continuiamo a fare quello che stiamo facendo. È un campo che conosco, so cosa ci aspetta: dobbiamo prepararci bene”.

Hai avuto subito un impatto nella Cremo, come ti stai trovando?

“Molto bene, il gruppo è spettacolare e ha una struttura che per me vale la Serie A, anche per gli obiettivi che ha la squadra. Sono contento, cerco di essere al 100% a livello fisico per aiutare la squadra”.

Con che occhio guardate la classifica?

“Dobbiamo pensare solo a noi stessi e a fare punti, stare lì a pensare a ciò che fanno gli altri non serve”.

