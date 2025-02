Al termine della sfida tra Cremonese e Cesena, valida per la 27ª giornata di Serie BKT 2024-25, mister Giovanni Stroppa è intervenuto in conferenza dalla sala stampa dello “Zini”. Ecco le sue dichiarazioni.

La gara di oggi ricorda altre partite: la Cremo crea tante occasioni ma resta con l’amaro in bocca. Si può dire che la squadra ha sofferto più di tutti i minuti di recupero?

“Lì c’era la volontà di andare a fare gol, forse abbiamo perso la lucidità di giocare come abbiamo fatto nei restanti 90 minuti. Abbiamo fatto una partita eccezionale sotto tutti i punti di vista, agonistica, tecnica e con un approccio diverso rispetto all’ultima in casa. Non posso assolutamente dire alla squadra che ha avuto l’atteggiamento sbagliato o che la qualità del gioco sia stata inferiore ad altre volte. Posso solo recriminare per il risultato”.

La Cremonese ha fatto 10 tiri nello specchio, il Cesena solo i 2 dei gol segnati. Cosa non funziona?

“Non dobbiamo prendere neanche un tiro in porta. Noi lavoriamo in un certo modo, i gol sono arrivati su un tiro e su un calcio di punizione, ma cosa posso dire ai ragazzi? Devo soltanto insistere ancora di più per fare meglio, non vedo altre situazioni. Questa squadra ha un dominio sul campo e sull’avversario impressionante e non penso di essere poco equilibrato nel dire questa cosa, dobbiamo continuare a lavorare così”.

L’arbitraggio ha fatto discutere: l’abbiamo vista protestare in occasione della punizione che ha portato al gol di Bastoni. Fulignati è parso nervoso nel post partita, cos’è successo?

“Lo era per quello che abbiamo visto tutti. Al di là di come è stato valutato il fallo che ha portato alla punizione è il percorso che è stato tenuto durante la partita, con questo rompere i ritmi e non sanzionarli quando gli avversari ci affrontano. Giocare così è difficile, perché sistematicamente ci sono falli e noi non ripartiamo. Alla fine è arrivata un’ammonizione per il Cesena, ma quanti falli hanno fatto in ripartenza?”.

La Cremonese ha commesso il doppio dei falli rispetto al Cesena, con 4 ammonizioni a 1…

“Io ho una maglia e posso essere di parte nella considerazione della partita, ma anche voi avete visto cos’è successo, non è la prima volta. Per esempio su Vazquez ci sono falli sistematici ogni volta che ha palla, che dribbla e chi gestisce il palleggio: chi lo marca non viene mai sanzionato. Purtroppo va così”.

Alla Cremonese sembra non andare mai bene. Ciò che la squadra ha se lo è sempre guadagnato, senza essere aiutata dalla sorte…

“Sono assolutamente d’accordo. Peccato, anche per il gol di Antov annullato per pochi centimetri e la parata incredibile su Nasti nel primo tempo… Ma non c’è niente da fare”.

Quello che è successo la scorsa settimana può aver inciso sulla gestione dei cartellini di oggi?

“No, perché come ho detto capita ed è già capitato”.

