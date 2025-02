Inaugurato in fiera a Cremona “Il Bontà”, salone delle eccellenze enogastronomiche Made in Italy che fino a lunedì porterà i visitatori in viaggio fra i sapori e le tradizioni a tavola del Belpaese con 150 espositori e numerosi eventi.

La manifestazione, organizzata da CremonaFiere, celebra nel 2025 il ventesimo compleanno e nel tempo si è evoluta per intercettare gli interessi dei visitatori, che hanno risposto positivamente con notevole afflusso già dall’apertura.

Si valorizzano naturalmente le tipicità del territorio con la partecipazione dell’Associazione Strada del Gusto: ecco quindi sugli stand Salame Cremona IGP, Grana Padano DOP, torrone, mostarda e marubini. Si scoprono anche i prodotti provenienti da tutta Italia.

“Il Bontà” è visitabile nel weekend dalle 10 alle 20 poi lunedì dalle 10 alle 18. Il programma degli eventi, fra showcooking e workshop con rinomati chef, è consultabile online.

