Focus sui trend di mercato dell’enogastronomia italiana per la seconda giornata della 20esima edizione de Il Bontà & Gusto Divino in corso fino a lunedì 24 Febbraio presso CremonaFiere.

Tanti gli appuntamenti che hanno accompagnato il pubblico in un viaggio enogastronomico per il Bel Paese, da nord a sud tutte le regioni sono rappresentate grazie alle loro prelibatezze culinarie che raccontano le produzioni territoriali e la loro cultura.

Non solo ottimo cibo, buon vino, birre artigianali e ampio spazio alla mixology, il pubblico ha potuto partecipare a degustazioni guidate e incontri di approfondimento sui trend e gli scenari del mercato enogastronomico.

A parlarne oggi la Prof.ssa Roberta Garibaldi presidente dell’Associazione italiana turismo enogastronomico e professore universitario che ha illustrato il “Rapporto sul turismo enogastronomico” da lei ideato e realizzato da Aite-Associazione Italiana Turismo Enogastronomico.

Secondo il Rapporto, 14,5 milioni sono i potenziali turisti del gusto, che organizzano un viaggio alla ricerca di cibo, vino, olio e tutte le altre tipicità agroalimentari del territorio italiano.

Ad aprire la classifica dei prodotti piu ricercati e che attira maggiormente i turisti è il vino (con il 38,1% delle preferenze), è considerato il prodotto più rappresentativo dell’Italia in ambito agroalimentare. Seguono nell’immaginario collettivo nazionale delle icone enogastronomiche del Belpaese come l’olio extravergine di oliva (24%), la pizza (22%), la pasta (15%) e i formaggi (11%).

Quanto vale il turismo enogastronomico? Per la prima volta il Rapporto fornisce una risposta grazie alla collaborazione con Economics Living Lab, spin-off dell’Università di Verona. “L’impatto economico e sociale è significativo, contribuendo a oltre 40 miliardi di euro all’economia italiana nel 2023 – di cui 9,2 diretti, 17,2 indiretti e 13,7 di indotto –, con un rapporto benefici/costi pari a 6,9, – spiega la Prof.ssa Garibaldi – confermandosi importante per l’economia italiana, con un forte potenziale di crescita e un ruolo non secondario nell’occupazione e nella distribuzione del reddito”.

“Il turismo enogastronomico rappresenta una leva importante di crescita sostenibile per i territori. – spiega Roberto Biloni, Presidente di CremonaFiere – Questa manifestazione riesce a offrire in tre giorni una proposta tutta made in Italy e a raccontare le eccellenze delle produzioni territoriali potendo così esaltarne ogni tipologia e caratteristica. La Fiera è da sempre un luogo di incontro che deve e vuole fare da volano al modello di eccellenza dell’enogastronomia italiana.”

Appuntamento fino a Lunedì 24 con il BonTà & Gusto Divino nel tempio dei sapori di alta qualità per un viaggio culturale e gastronomico made in Italy in esposizione a CremonaFiere per valorizzare le eccellenze e l’identità del patrimonio produttivo delle diverse regioni italiane.

