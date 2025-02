Roberto Galletti, Segretario Cittadino PD, e Michele Bellini, Segretario Provinciale PD, intervengono sull’aggressione brutale in piazza Roma ai danni di un barista di 36 anni: “Siamo profondamente scossi per quanto accaduto la notte di sabato” scrivono in una nota “È inaccettabile che una persona sia stata aggredita in modo così brutale, a maggior ragione mentre svolgeva il proprio lavoro. Lo è ancor più quando tale violenza colpisce un cittadino che, con coraggio, stava operando per il bene comune. A lui va la nostra piena vicinanza e solidarietà, così come ai suoi cari e colleghi. La sicurezza e la legalità sono diritti di tutti e devono essere garantiti. È fondamentale non sottovalutare le legittime preoccupazioni dei cittadini, affinché possano sentirsi liberi di muoversi, lavorare e vivere nella propria città, senza timori per la propria incolumità”.

Poi i vertici del Pd concludono: Certi che l’amministrazione comunale continuerà a impegnarsi al massimo rispetto alle proprie competenze su questi temi, è indispensabile proseguire sulla via della collaborazione con forze di polizia e prefettura da un lato, e, dall’altro, con gli enti sovraordinati affinché non lascino soli i Comuni nell’affrontare questa priorità”.

