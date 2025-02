Va in onda martedì 25 alle 20.30 “Campus – Cremona città universitaria”: la quarta puntata della trasmissione di CR1 curata da Massimo Lanzini andrà alla scoperta del corso di laurea in Ingegneria Informatica attivato dal polo cremonese del Politecnico di Milano.

Nella storia delle civiltà la ricerca di strumenti meccanici da utilizzare per poter effettuare calcoli matematici è testimoniata fin dai tempi più antichi. L’abaco era utilizzato in Cina già quattromila anni fa, poi attraverso le civiltà della mezzaluna fertile, i greci e i romani è giunto fino a noi ed è stato tranquillamente in uso di fatto fino a un paio di secoli fa per lasciar spazio alle prime calcolatrici meccaniche nate dalle intuizioni di filosofi e matematici come Pascal e Leibniz.

Ma la grande rivoluzione, nella quale siamo oggi immersi, arriva con il calcolatore elettronico, il computer, che soprattutto a partire dagli anni Ottanta del secolo scorso entra prepotentemente in tutti i nostri uffici e in tutte le nostre case. Le macchine che hanno caratterizzato questa rivoluzione – dai voluminosi calcolatori americani fino alle più duttili ed economiche macchine made in Italy capaci di segnare un’epoca – sono oggi raccolte nel prezioso museo allestito nell’ambito del corso di laurea triennale in Ingegneria informatica che il Politecnico di Milano ha attivato nel polo di Cremona.

Campus è andato alla scoperta della storia di questo corso universitario, uno dei più datati fra quelli attivati nel territorio cremonese. Attraverso il racconto di docenti, studenti e ricercatori la trasmissione di CR1 cerchiamo di capire cosa accade nelle aule e nei laboratori, durante le lezioni o nelle attività di tirocinio che l’ateneo supporta sul territorio. Scopriremo così che da queste aule e dallo studio di questi ragazzi passa una fetta importantissima del nostro futuro. Che è grazie a loro che in un futuro che ci corre incontro velocissimo riusciremo a governare fenomeni quali l’automazione nelle aziende, la diffusione digitale dell’informazione, la digitalizzazione dei processi amministrativi e quell’universo che si chiama intelligenza artificiale.

