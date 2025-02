Dopo il via libera del Consiglio Provinciale al cambio di statuto con aumento di capitale, per CentroPadane srl arriva il momento della presentazione ai sindaci cremonesi. Mercoledì 26 febbraio, alle ore 17:00, presso l’Aula Magna del Politecnico di Milano – sede di Cremona (Via Sesto, 41 – Palazzina A, 1° piano), si terrà l’incontro con i vertici della società in-house, presieduta da Alexander Nisi, partecipata dalla Provincia di Cremona e dalla Provincia di Brescia, che offre servizi di ingegneria e architettura per enti locali, occupandosi di progettazione e direzione lavori per strade, piste ciclabili, edifici scolastici e altre infrastrutture pubbliche. Durante l’incontro verranno illustrate le opportunità offerte ai Comuni e le modalità di adesione alla società.

© Riproduzione riservata