Germania, Tajani “Il voto garantirà un governo stabile”

ROMA (ITALPRESS) – “Io credo che sia un voto che permetta alla Germania di avere un governo stabile. Il successo dell’alleanza Cdu-Csu dimostra che i tedeschi avranno un cancelliere che guiderà la Germania nuovamente per essere protagonista di un’Europa politicamente più forte. È ovvio che io sono molto soddisfatto come vicepresidente del Partito Popolare Europeo del successo della Cdu-Csu, è il miglior antidoto contro gli estremismi, contro i populismi che rischiano di fare danno all’Europa e di non permettere al nostro continente di essere più forte sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista della difesa e di essere un interlocutore degli Stati Uniti”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine del Forum imprenditoriale Italia-Emirati Arabi Uniti.

