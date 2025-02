Italia – Emirati, Mattarella “Collaborazione crescente”

ROMA (ITALPRESS) – “È la prima visita di Stato di un presidente degli Emirati Arabi Uniti in Italia e le sono grato per

effettuarla, anche come segno dell’amicizia che intercorre tra Emirati Arabi Uniti e Italia e della volontà di intensificare la

collaborazione in tanti aspetti”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante l’incontro di questa

mattina col presidente degli Emirati Arabi Uniti, lo sceicco Mohamed Bin Zayed al Nahyan, al Quirinale”.

mgg/mrv (Fonte video: Quirinale)

