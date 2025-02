‘Lo scandalo P. Diddy’, arriva oggi 24 febbraio docu-film sulla caduta del re dell’hip-hop

(Adnkronos) – Arriva oggi, lunedì 24 febbraio, ‘Lo scandalo P.Diddy’, il docu-film che esplora uno dei più sconvolgenti scandali nella storia dell’industria musicale americana. Sarà disponibile alle 22 su Sky Crime e in streaming su NOW. La seconda parte del docu-film andrà in onda domani, martedì 25 febbraio.

Attraverso testimonianze esclusive e documenti giudiziari inediti, la serie ricostruisce la caduta di Sean ‘P. Diddy’ Combs, figura iconica dell’hip-hop, rapper, produttore discografico e imprenditore di successo. Le accuse di abusi sessuali, i comportamenti illeciti e la corruzione hanno scosso tutta Hollywood, rivelando un sistema di potere rimasto nell’ombra per decenni.

Il punto di svolta è arrivato il 16 settembre 2024, quando Combs viene arrestato a Manhattan dagli agenti della Homeland Security. Le accuse sono gravissime: abuso, stupro, favoreggiamento alla prostituzione e traffico sessuale. La sua richiesta di cauzione di 50 milioni di dollari viene respinta dal giudice distrettuale Andrew L. Carter, preoccupato per il rischio di fuga. Combs rischia ora una condanna che va dai 15 anni all’ergastolo.

Le indagini, che hanno portato alla perquisizione delle sue proprietà a Miami e Los Angeles, hanno rivelato l’esistenza di “freak parties”, eventi definiti come “elaborate performance sessuali” e documentati da filmati compromettenti. Lo scandalo ha dato vita a un nuovo movimento #MeToo nell’industria musicale, mettendo in discussione le dinamiche di potere che dominano lo star system.