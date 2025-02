Chiuderà a fine marzo lo storico negozio di giocattoli M.I.G 3 La Giocheria di via Mantova a Cremona. Una nuova chiusura dunque in città, più precisamente alle porte della città, con i titolari che avevano iniziato l’attività oltre 30 anni fa. Il negozio sta ribassando i prezzi con un fuori tutto che è tipico delle attività in chiusura. Giocattoli a prezzi ribassati ma anche cartoleria e oggetti per l’ufficio: il negozio nel corso degli anni si era affermato come punto di riferimento per i più piccoli e ha creato sogni sottoforma di giocattoli per tanti bambini di diverse generazioni. Ora la saracinesca si abbassa e si perde così un’altra attività storica cittadina.

