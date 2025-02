Italia-Emirati Arabi, accordi da 40 miliardi di dollari

ROMA (ITALPRESS) – Dall’intelligenza artificiale ai data center, dalle energie rinnovabili alla ricerca spaziale. Sono i settori principali coinvolti nelle intese per 40 miliardi di dollari siglate da Italia ed Emirati Arabi Uniti, nel corso di un Business Forum che si è tenuto a Roma. Investimenti che imprimono un cambio di passo nei rapporti bilaterali, e che come ha spiegato la premier Giorgia Meloni, consentono di scrivere una pagina “storica” nelle relazioni tra i due paesi. Gli accordi sono stati firmati con Mohamed bin Zayed, lo sceicco arrivato a Roma per la prima visita di Stato di un presidente emiratino.

