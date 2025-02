Parte l’edizione Libriamoci 2025, Giornate di Lettura nelle Scuole, il tema individuato dal Centro per il Libro e dal Miur è Intelleg(g)o declinato in tre filoni tematici:

– Intelleg(g)o… dunque sono – La lettura come consapevolezza di sé e di ciò che ci circonda.

– Intelleg(g)o… dunque sento – Leggere per sentire, a ogni livello e con ogni strumento.

– Intelleg(g)o… dunque faccio – Conoscere il mondo e farne parte.

La commissione biblioteca del Torriani ha fatto suo suo lo spunto dell’iniziativa Libriamoci, interpretandolo come lettura libera e silenziosa, ovvero la proposta di un’esperienza di Silent Reading.

Dal 25 febbraio fino a maggio, le classi potranno dedicare un’ora alla lettura in luoghi diversi: dall’aula della classe, al bar della scuola, alla biblioteca scolastica o ai corridoi. In parallelo a queste letture silenziose in Istituto, anche lo spazio di una vera libreria che collabora con l’iniziativa potrà essere sfruttato. La 4C liceo delle scienze applicate si è dunque recata alla Feltrinelli nelle ultime due ore di scuola per svolgere, tra gli scaffali della libreria, il primo Silent Reading. “Grande immersione e concentrazione da parte di tutti” ha commentato la prof.ssa Chiara Circo.

Contemporaneamente, in via Seminario, la prima liceo sportivo ha svolto il Silent Reading sui divani del bar dell’Istituto. Ed è solo l’inizio: i promotori si aspettano che il Silent Reading diventi contagioso.

