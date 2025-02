La Piccola Biblioteca, collocata al Museo di Storia Naturale di Palazzo Affaitati (via Ugolani Dati, 4), riprende le sue attività rivolte ai bambini e alle famiglie, valorizzando il nuovo orario con apertura prolungata il mercoledì e giovedì pomeriggio. Da sabato 1 marzo ritornano gli appuntamenti di promozione della lettura Storie di casa (mia) nostra: letture condivise in Piccola Biblioteca che si snoderanno fino a sabato 7 giugno.

Il programma, ideato in collaborazione con un gruppo di mamme lettrici, appassionate e propositive, rispetta le finalità della prima edizione: una famiglia presenta albi illustrati, letti ogni giorno nell’intimità della propria casa, condividendo queste letture nello spazio pubblico della biblioteca, a beneficio di altre famiglie che possono così conoscere nuovi titoli, nuovi libri, nuovi orizzonti di lettura.

A partire da questo obiettivo, questa edizione persegue nuove finalità, arricchendo le proposte di lettura: il nuovo ciclo di incontri, infatti, coinvolge padri lettori e voci maschili; accoglie e valorizza lettori e lettrici stranieri (portatori quindi di lingue madri differenti da quella italiana per favorire l’ascolto di altri suoni, linguaggi, racconti, in coerenza con il progetto nazionale Mammalingua); affianca la lettura di albi illustrati con laboratori di danza tradizionale, di educazione motoria e di educazione alla creatività.

“Questa bella iniziativa si colloca nel solco di quanto realizzato con successo lo scorso anno e in piena armonia con gli obiettivi di sviluppo della lettura e di condivisione dell’esperienza narrativa sostenuti con convinzione dall’amministrazione comunale. Il progetto ora si arricchisce con nuovi protagonisti e consolida il legame con la Piccola Biblioteca, ospitata negli spazi del Museo di Storia Naturale, che si distingue per il particolare apprezzamento delle famiglie cremonesi e dei lettori più piccoli. Per tali motivi esprimo la mia soddisfazione e il ringraziamento ai promotori, ai genitori e ai bimbi che parteciperanno agli incontri e a chi ha collaborato alla realizzazione del progetto”, sottolinea a tale proposito l’assessore alla Cultura Rodolfo Bona.

Ecco il ricco calendario di incontri pensato per diverse fasce d’età:

sabato 1 marzo ore 10:30

Fabio, papà di Giacomo e Kadiarou, racconterà

Strani e perfettini (6-9 anni)

sabato 15 marzo ore 10:30

Simone, papà di Mattia e Andrea, mostrerà

I super poteri dei papà (2-4 anni)

giovedì 27 marzo ore 16:30

Natasha, mamma di Clara e Clea, accompagnerà i presenti nella lingua e cultura albanese con la lettura Buonanotte! Naten e Mire!

(Percorso Mammalingua: storie per tutti, nessuno escluso) (4-6 anni)

sabato 12 aprile ore 10:30

Maria, mamma di Alba e Enea, condurrà in Spagna con la fiaba a noi nota di Pollicino, in spagnolo Garbancito!

(Percorso Mammalingua: storie per tutti, nessuno escluso) (4-8 anni)

mercoledì 16 aprile ore 16:30

Valeria, mamma di Bianca, proporrà letture e laboratorio motorio

Braccia, mani, gambe…siamo come alberi! (2-4 anni)

mercoledì 7 maggio ore 16:30

Marcela, mamma di Olivia, dal lontano Cile leggerà, in lingua originale e in italiano, una storia su un magnifico sombrero

(Percorso Mammalingua: storie per tutti, nessuno escluso) (5-7anni)

sabato 24 maggio ore 10:30

Valeria, mamma di Chiara e Laura, proporrà

Creature fantastiche e dove trovarle (7-9 anni)

sabato 7 giugno ore 10:30

Stefano, papà di Pietro, concluderà con letture sullo spazio e il cielo, coinvolgendo i bambini in un laboratorio di tecnologia da non perdere (dai 5 anni)

I piccoli laboratori creativi realizzati al termine di alcune letture saranno possibili grazie alla collaborazione con la casa editrice Matti da Rilegare e con il laboratorio di sartoria sociale CreAzioni Migranti. La partecipazione agli incontri è gratuita ma è necessaria la prenotazione. Per informazioni e prenotazioni: prenotazioni.pb@comune.cremona.it – tel. 0372407768 – 334 3510540

