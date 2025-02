Platinette ricoverato “Faccio i controlli e poi torno a casa”

ROMA (ITALPRESS) – “Questo che vedete è un letto d’ospedale e sono ricoverato per controlli visto che il mio disturbo si è fatto notare appena prima di Sanremo. Forse ha trovato un modo per tenermi lontano dal festival, ma nemmeno tanto a dire la verità. Ecco perché della mia assenza forzata dagli eventi. Adesso facciamo i controlli e dopo un paio di settimane andiamo a casa. Spero”. Lo dice Mauro Coruzzi, in arte Platinette, attraverso un video messaggio pubblicato sui social.

mgg/gtr

(Fonte video: profilo Instagram di Mauro Coruzzi)

© Riproduzione riservata