La salute del ponte in ferro sarà al centro di una riunione in prefettura a Piacenza, alla presenza dei tecnici dell’Anas, delle Province di Piacenza e Cremona e dei comandanti provinciali dei vigili del fuoco di entrambi i territori. “I tecnici ci diranno qual è l’effettiva situazione dell’infrastruttura e quali misure adottare” spiega il prefetto, Antonio Giannelli.

“Mi auguro che si tratti di misure infrastrutturali, in quanto credo che controlli episodici non siano la soluzione al problema. Lo abbiamo anche visto in questi giorni: nel momento in cui il camion particolarmente pesante arriva al ponte, diventa anche complesso fare in modo di farlo tornare indietro”.

Difficile dire, per il prefetto, se vi sia il rischio di una chiusura del ponte. “Bisogna lavorare in base al principio di massima precauzione: la cosa fondamentale è la salvaguardia della vita umana e della sicurezza. Tutto il resto, per quanto mi riguarda, puo attendere”. lb

© Riproduzione riservata