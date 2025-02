Non si ferma l’ondata di violenza in città. Dopo l’aggressione al barista al pub “La Ciocco” di piazza Roma, questa volta ad essere stato aggredito è stato il titolare del negozio di Kebab di via Guarneri del Gesù. Ma questa volta è andata male agli autori del pestaggio, un gruppo di giovani stranieri.

La polizia e i colleghi della polizia locale li hanno fermati. Tre di loro sono stati accompagnati negli uffici della Questura. Il titolare del Kebab, invece, un uomo di 39 anni, è stato costretto a ricorrere alle cure dei medici dell’ospedale per delle ferite al volto provocate da un coltello.

Verso le 18 il gruppetto di giovani, già su di giri per i fumi dell’alcol, è entrato nel locale chiedendo da bere. Quando il titolare si è rifiutato, è scattata la violenza. L’uomo è stato assalito, preso a pugni e ferito alla fronte con un coltello. L’intervento delle forze dell’ordine, però, è stato immediato. I ragazzini sono stati intercettati mentre fuggivano in direzione dei giardini pubblici. Per tre dei fermati potrebbe profilarsi l’accusa di tentata rapina.

Sara Pizzorni

