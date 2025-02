E’ in condizioni stabili, ma ancora gravi, il barista di 36 anni del pub La Ciocco di piazza Roma che nella notte tra sabato e domenica, in seguito ad un’aggressione subita da parte di un gruppo di giovani, ha perso l’occhio sinistro. Il 36enne cremonese è ricoverato in ospedale a Cremona e i medici stanno facendo di tutto per salvargli l’altro occhio.

Un episodio di una violenza inaudita che ha destato rabbia e incredulità in tutta la comunità cremonese che torna per l’ennesima volta a fare i conti con il problema sicurezza. Le indagini, coordinate dal pm Alessio Dinoi, sono condotte dai carabinieri, che stanno lavorando senza sosta per cercare di dare un nome e un volto agli aggressori, un gruppo di quattro o cinque ragazzi, arrivati al pub già su di giri e con in mano bottiglie e bicchieri.

In queste ore si stanno sentendo le dichiarazioni dei testimoni e si stanno vagliando le immagini delle telecamere della zona. L’impressione è che non ci voglia molto tempo per la loro identificazione. Da indiscrezioni, pare si tratti di persone già note alle forze dell’ordine.

I malviventi si sono avventati con violenza contro il barista che era intervenuto in favore di alcuni avventori del locale, importunati da quei ragazzi che giravano attorno ai tavoli per chiedere con insistenza delle sigarette.

Erano quasi le 3 di notte quando il barista li ha ripresi, scatenando una reazione violentissima. Il gruppo si è avventato contro il 36enne che è stato preso a calci e colpito alla testa con le bottiglie e i bicchieri, con il branco che si è accanito con ferocia sulla vittima, ferendola gravemente al volto. Il cerchio attorno ai responsabili di questa ennesima, grave, aggressione nel cuore della città si sta stringendo. Gli autori rischiano di essere incriminati per tentato omicidio.

