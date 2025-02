Il Centro Fumetto “Andrea Pazienza” di Cremona propone un doppio appuntamento dedicato all’arte dell’incisione e al fumetto. L’opportunità nasce dalla recente mostra dedicata a Teodoro Cotugno presso la Pinacoteca Ala Ponzone e grazie alla disponibilità dell’artista e del Museo Civico.

Cotugno infatti realizzerà un’incisione dal vivo, permettendo a tutti i visitatori di scoprire i vari passaggi che questa straordinaria tecnica richiede. Per il Centro Fumetto si tratta “di un’ottima occasione per approfondire e studiare le strette parentele che ci sono tra il tratto inciso e il tratto disegnato dei fumetti”.

E a proposito di fumetti, è prevista anche una presentazione degli albi della collana Schizzo Presenta recentemente pubblicati dal Centro Fumetto e candidati al Premio Romics del Fumetto nella categoria “Nuovi talenti”.

Si tratta di storie brevi che trattano il tema dell’invisibilità in tutte le sue sfaccettature: dai sentimenti ignorati alle situazioni in cui non si riescono a vedere le cose importanti. Gli autori degli albi sono: Francesca Follini, Vittra (Fabrizia Bertino), Anna Dietzel, Giacomo Taddeo Traini, Michele Nazarri, Miryam Di Capo, Willow (Alessandro Soldi) e Noemi Pederneschi. A seguire gli autori dedicheranno gli albi e ci sarà un brindisi finale.

Gli appuntamenti al Centro Fumetto di via Palestro 17:

-presentazione della Collana Schizzo Presenta venerdì 28 febbraio 2025 dalle 18:00 alla presenza degli autori della collana;

-Teodoro Cotugno, realizzazione di un incisione dal vivo, sabato 1 marzo 2025 dalle 15:00.

