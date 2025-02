Il Comune di Cremona ha aperto una selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno, con contratto di apprendistato della durata di 36 mesi, di due funzionari tecnici (Area dei funzionari e dell’elevata qualificazione) da assegnare rispettivamente al Settore Mobilità Sostenibile, Verde Pubblico, Protezione Civile e al Settore Programmazione, Progettazione, Esecuzione, Manutenzione presso il Comune di Cremona.

Le persone interessate devono inviare la domanda di partecipazione esclusivamente per via telematica attraverso il Portale Unico del Reclutamento InPa (www.inpa.gov.it) entro sabato 8 marzo 2025.

Sono inoltre aperte le procedure di mobilità volontaria tra Enti della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 30 D. Lgs. 165/2001, per l’assunzione di due funzionari contabili (Area dei funzionari e dell’elevata qualificazione) da assegnare rispettivamente al Settore Economico-Finanziario e al Settore Cultura e Turismo, Servizio Turismo; di dieci agenti (Area degli istruttori del Comparto Funzioni Locali) e di tre ufficiali (Area dei funzionari e dell’elevata qualificazione del Comparto Funzioni Locali) da assegnare al Settore Polizia Locale; di sette istruttori tecnici (Area degli istruttori del comparto Funzioni Locali) da assegnare, rispettivamente, al Settore Programmazione, Progettazione, Esecuzione, Manutenzione, al Settore Mobilità Sostenibile, Verde Pubblico, Protezione Civile, al Settore Area Vasta, Ambiente, Transizione Ecologica e al Settore Urbanistica, Commercio, Artigianato, SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive), SUE (Sportello Unico per l’Edilizia), Area Vasta, o profili/aree equivalenti/corrispondenti.

Anche in questo caso le persone interessate devono inviare la domanda di partecipazione esclusivamente per via telematica attraverso il Portale Unico Del Reclutamento InPa (www.inpa.gov.it) entro sabato 22 marzo 2025.

L’avviso integrale contente termini e modalità di espletamento di tutte le procedure è pubblicato all’Albo Pretorio (https://albo.comune.cremona.it/jalbopretorio/AlboPretorio) e sul sito del Comune (https://www.comune.cremona.it/novita/avvisi/selezioni-personale-contratto-apprendistato-mobilita-esterna-volontaria-vari), nonché sul Portale Unico del Reclutamento InPa.

Per informazioni e chiarimenti ci si può rivolgere all’Ufficio Concorsi e Assunzioni del Comune di Cremona, tel. 0372.407281/223/274 – ufficio.concorsi@comune.cremona.it.

© Riproduzione riservata