Emiliano “Governo Meloni ha preso 60 milioni dalla Puglia”

BARI (ITALPRESS) – “Il Mef ha osservato una serie di norme previste dalla legge di bilancio, in particolare in materia di sanità?. Lo hanno sempre fatto, noi risponderemo alle osservazioni. È tutto naturalmente fisiologico, nel senso che il Mef giustamente controlla. Si sappia che ci hanno portato via 60 milioni di contributo alla finanza pubblica per fare il bilancio dello Stato. Il presidente del Consiglio Meloni ha preso 60 milioni dalla Regione Puglia. Se li avessimo, sarebbe molto più facile chiudere anche i conti della sanità. Li chiuderemo lo stesso, ma i sacrifici saranno maggiori. Non si riesce a capire perché lo Stato italiano, quando non trova soldi, metta le mani nelle tasche delle Regioni o dei comuni, avendone noi la necessità. Siamo noi che gestiamo questo Paese dal punto di vista pratico, il Governo dà degli indirizzi generali, escluse le materie di sua esclusiva competenza come la difesa, il fisco, la scuola, la politica estera, tutto il resto viene fatto dalle regioni e dai Comuni. Mettere le mani in tasca a Regioni e comuni è una cosa molto pesante, soprattutto in questo momento”. Lo ha affermato questa mattina a Bari il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, a margine della consegna di quattro nuove ambulanze al Policlinico.

