L’Unione Europea sospende le sanzioni economiche alla Siria

ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio europeo ha sospeso gran parte che erano state imposte alla Siria durante il regime di Bashar al Assàd, caduto nel dicembre del 2024. La decisione rientra nell’impegno dell’Unione Europea a sostenere una transizione politica inclusiva in Siria e la sua rapida ripresa economica.

Le sanzioni che sono state rimosse riguardano settori chiave come l’energia, i trasporti, e le transazioni finanziarie e bancarie. In particolare 4 banche e una compagnia aerea siriana sono state rimosse dall’elenco delle imprese soggette dall’Unione Europea al congelamento dei fondi e delle risorse economiche. Sbloccate anche le transazioni finanziarie necessarie per scopi umanitari e di ricostruzione. Il Consiglio Europeo valuterà in seguito se ulteriori sanzioni economiche possano essere sospese, e inoltre mantiene le restrizioni relative a esponenti del vecchio regime di Al-Assad e ad alcuni settori, come quello delle armi.

/gtr

© Riproduzione riservata