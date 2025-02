Oltre 31mila sanzioni dal giugno 2020 al 31 dicembre scorso. È il bilancio della Polizia provinciale di Piacenza relativo ai mezzi pesanti transitati sul ponte in ferro tra Castelvetro e Cremona da quando è stato istituito il divieto.

I controlli – è stato spiegato questa mattina durante l’incontro con la stampa per illustrare l’attività della Polizia Provinciale nel 2024 – vengono effettuati mediante il sistema ” Elfo gate control” e la puntuale verifica del libretto di circolazione al fine di accertare la massa complessiva a pieno carico. Nel 2020 le trasgressioni accertate sono state 4.739; queste invece le sanzioni negli anni successivi:

– 2021: 7.564 sanzioni

– 2022: 7.317 sanzioni

– 2023: 6.119 sanzioni, prevalentemente in direzione Piacenza (3.937)

– 2024: 5.310 sanzioni, di cui 1.108 a carico di mezzi di nazionalità straniera e sempre con prevalenza direzione Piacenza.

Dopo gli ultimi allarmi sulle criticità strutturali del ponte, non si esclude di dover installare elementi fisici per impedire il passaggio dei mezzi pesanti, anche se questo, come hanno dimostrato precedenti esperienze nella zona di Castel San Giovanni, comporta molte criticità.

Come accaduto in passato infatti sono frequenti i tentativi di forzare il blocco da parte degli autoarticolati, che rimangono incastrati nelle barriere fisiche poste a protezione del ponte, bloccando la circolazione. Presente all’incontro anche la presidente della Provincia di Piacenza Monica Patelli.

Giovanni Palisto

© Riproduzione riservata