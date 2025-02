La situazione di deterioramento che interessa il Ponte in ferro sul Po tra Cremona e Castelvetro era già sostanzialmente nota, ma dopo la rivelazione del dossier tecnico redatto dai due ingegneri strutturisti Paolo Domenico Scolari e Guido Mori e le relative immagini allegate alla relazione sembra farsi ancora più seria.

“Da quanto osservato e ingegneristicamente valutato è parere degli scriventi – si legge nella relazione dei due professionisti – che la struttura non può essere ritenuta sicura e quindi non sia adeguata al passaggio di qualsiasi tipo di mezzo. Si ritiene – sono le conclusioni dello studio – che la stabilità locale e globale della struttura in questo stato di ammaloramento non sia garantita. Riteniamo inoltre che qualsiasi valutazione numerica risulti superflua e fuorviante”. E come si evince dalle immagini girate questa mattina lo stato di ammaloramento coinvolge buona parte dei traversi con evidenti corrosioni presenti sulle anime delle travi.

