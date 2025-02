“Il Governo di centrodestra per la sicurezza di Cremona c’è. A nome della Lista Civica ‘Novità a Cremona’ ringrazio la Prefettura, l’Arma dei Carabinieri, la Polizia di Stato e la Guardia di Finanza per il dispositivo che, da ieri sera, è stato messo a punto nel centro della città con il posizionamento di numerosi mezzi ed equipaggi in piazza della Pace e nelle zone limitrofe. Un segnale forte di come il Governo guidato da Giorgia Meloni, anche sollecitato dalla proficua opera del consigliere regionale Marcello Ventura, sia subito venuto incontro alle richieste dei cittadini di Cremona e delle categorie economiche dei commercianti”. Lo dice oggi Alessandro Portesani, commentando le prime azioni degli organi di polizia per contrastare l’escalation di violenza degli ultimi giorni.

“Ovviamente – continua Portesani – noi speriamo che questo dispositivo sia soprattutto attivo nei fine settimana: notti in cui si sono verificati i gravi fatti dei giorni scorsi. Resta, invece, da capire cosa vuol fare il Comune di Cremona che fino ad ora ha ampiamente latitato sul tema. Prima relegando il tema ad una semplice questione di ‘percezione’ psicologica, soprattutto in campagna elettorale, e poi scaricando le responsabilità sulle autorità di polizia”.

“Per noi resta valida la proposta della convocazione di un consiglio comunale incentrato su quanto il comune vuole fare per quanto gli compete. E parlo di incremento di controlli sul territorio. Di manutenzione delle telecamere di controllo. Di gestione della polizia municipale. Di uso di strumenti di sicurezza adatti per contrastare la recrudescenza di questi fenomeni malavitosi che non si limitano solo alle risse e alle percosse, ma anche ai reati sempre numerosi contro il patrimonio come i furti nelle abitazioni dei privati cittadini”.

“Ho la sensazione che il centrosinistra voglia proseguire una sorta di ostruzionismo istituzionale portando nelle sedi istituzionali solo tematiche nazionali che ben poco toccano i cremonesi e la loro vita quotidiana in città. Il centrosinistra lavori anche lui in Parlamento per portare a casa i risultati come ha fatto lo schieramento di centro destra in queste ultime ore”, conclude Portesani.

