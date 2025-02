Sfameni “Orgoglioso di essere nuovo capo Squadra Mobile di Palermo”

PALERMO (ITALPRESS) – “Mettere piede dentro quel struttura storicacrea un’emozione non indifferente. Non avrei mai pensato di poterfare ingresso qui con questa qualifica”. Così Antonio Sfameni, nuovo Capo della Squadra Mobile di Palermo, a margine dellaconferenza stampa di presentazione che si è svolta al complesso Santa Elisabetta. Originario della provincia di Palermo, il nuovocapo della Mobile è entrato in Polizia nel 1989 con la qualificadi agente. Sfameni succede a Marco Basile. “Ci tengo a ringraziareil questore Calvino e tutta la squadra mobile. Io sono cresciutoqui dentro, se sono riuscito ad ottenere i risultati che hoottenuto è perché queste persone mi hanno aiutato e seguito”.

