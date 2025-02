Talò “Connettività strategica per l’Africa e l’Occidente”

ROMA (ITALPRESS) – “Un tema importante che dobbiamo affrontare è quello della connettività. I cinesi da tempo si danno da fare con l’iniziativa Belt and Road che prevede anche una via della seta polare. Come Unione Europea, come Italia, ma anche come Occidente, possiamo lavorare per creare delle connessioni a noi convenienti. Il sostegno che è stato espresso anche al G7 in Puglia al progetto per il corridoio di Lobito, va in quella direzione: è un’iniziativa che vede insieme i paesi europei, il G7 e quindi anche gli Stati Uniti, per poter utilizzare le risorse del cuore dell’Africa – dove ci sono i grandi tesori minerari – e poterle più agevolmente portare ai porti dell’Oceano Atlantico. Ecco quindi come possiamo unire le cose tra piano Mattei, grandi progetti infrastrutturali di connessione e necessità di essere presenti in Africa con gli africani, per gli africani”. A dirlo Francesco Talò, già Consigliere Diplomatico del Presidente del Consiglio, intervenuto a Radar, il format di Formiche TV in onda su Urania TV.

(Fonte video: Utopia Studios)