Biciclette inclusive per chi ha difficoltà di deambulazione; questo l’ambizioso progetto lanciato dall’associazione Marcotti Osvaldo (Amo) a Cingia de Botti, che avvia una raccolta fondi per l’acquisto del tandem affiancato Huka Orthros 23: un mezzo progettato per due persone sedute in posizione affiancata, pensato per il tempo libero ma anche per coadiuvare programmi terapeutici e percorsi riabilitativi.

Il conducente e il passeggero azionano i pedali contemporaneamente e nella stessa marcia. Il conducente forza il movimento del pedale sul lato passeggero, cosa importante per utenti con problemi di deambulazione. Questa funzione può essere facilmente disattivata per consentire al passeggero di riposare durante la pedalata.

Questo triciclo elettrico è dotato di un motore potente e leggero. L’autonomia di guida con una batteria completamente carica arriva fino a 30 km e in condizioni di vento e meteo favorevoli spesso anche di più. La batteria è removibile e la ricarica può quindi avvenire proprio dove preferisci.

Il costo della versione base è 7.400 euro, una cifra eccessiva per l’associazione, che vuole inserire il triciclo nel proprio parco mezzi per disabili. “Conosciamo la sensibilità della nostra comunità, crediamo nell’ immensa generosità delle persone e sappiamo che grazie al supporto di ciascuno/a di voi, anche questa volta, arriveremo insieme al traguardo” fanno sapere i promotori.

Per sostenere l’iniziativa è sufficiente collegarsi al sito dell’associazione e seguire le istruzioni.

