Con il titolo “La speranza non delude”, la Diocesi di Cremona annuncia le proposte per la Quaresima di Carità nell’anno giubilare dedicate alla Casa dell’Accoglienza, invitando i fedeli a gesti di solidarietà e momenti di preghiera.

La struttura, opera-segno di Caritas Cremonese, è in corso di riqualificazione, per diventare sempre più rispondente ai bisogni del territorio dove le condizioni sociali sono in costante evoluzione. I lavori, finanziati dai fondi PNRR e dal contributo di Fondazione Arvedi-Buschini, sono imponenti ma si svolgono lasciando attivi tutti i servizi e richiedono anche la vicinanza della comunità. Ecco perché le offerte raccolte durante il periodo quaresimale saranno destinate alla ristrutturazione del rifugio notturno.

È possibile per la cittadinanza donare una colomba pasquale ai detenuti della Casa Circondariale di Cremona e c’è anche un progetto che inizierà a marzo coinvolgendo i detenuti nella sistemazione delle persiane della Casa dell’Accoglienza all’interno della falegnameria del carcere. I dettagli di “La speranza non delude” sono disponibili sul portale diocesano.

